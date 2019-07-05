Yerde bulduğu cismi merakından kurcalarken elinde patladı! Ağır yaralandı

Yerde bulduğu cismi merakından kurcalarken elinde patladı! Ağır yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında yerde bulduğu cismi kurcalayan 13 yaşındaki çocuk, cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Yerde bulduğu cismi merakından kurcalarken elinde patladı! Ağır yaralandı - Sayfa 1

Olay, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalında yaşandı.

Hayvan otlatırken bulduğu cisim elinde patladı.

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Yerde bulduğu cismi merakından kurcalarken elinde patladı! Ağır yaralandı - Sayfa 2

Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki İsmail K., hayvan otlattığı sırada yerde bir cisim buldu. 

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Yerde bulduğu cismi merakından kurcalarken elinde patladı! Ağır yaralandı - Sayfa 3

Küçük çoban, eline alıp oynadığı cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.

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Yerde bulduğu cismi merakından kurcalarken elinde patladı! Ağır yaralandı - Sayfa 4

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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