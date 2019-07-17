Yeraltından dumanlar çıktı! İstanbul'un göbeğindeki olayın sebebi bakın neymiş

Sultangazi'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde mahalle sakinlerini ve yoldan geçen vatandaşları endişelendiren olay, kısa süreli şaşkınlığa da sebebiyet verdi. Yoldaki çatlaklardan çıkan yoğun duman çevrede panik yaşatırken, bazı vatandaşların ise umursamayıp o yolun üzerinden geçtiği görüldü.