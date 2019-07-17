Yeraltından dumanlar çıktı! İstanbul'un göbeğindeki olayın sebebi bakın neymiş
İSTANBUL'un Sultangazi ilçesinde meydana gelen bir olayda, yol kenarında bulunan çatlakların arasından çıkan dumanlar ilk başta korkuya neden oldu. Ancak itfaiyenin müdahalesinin ardından dumanın sebebi anlaşıldı.
Sultangazi'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde mahalle sakinlerini ve yoldan geçen vatandaşları endişelendiren olay, kısa süreli şaşkınlığa da sebebiyet verdi. Yoldaki çatlaklardan çıkan yoğun duman çevrede panik yaşatırken, bazı vatandaşların ise umursamayıp o yolun üzerinden geçtiği görüldü.
Vatandaşlar, dumanın etkisini artırmaya başladığını görünce hemen durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sokak emniyet şeridiyle kapatıldı.
Dumanın nedeni ortaya çıktı: Ekiplerin yaptığı çalışmada dumanın kaynağının yeraltı kablolarındaki yanma olduğu belirlendi. Olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri de yeraltı kabloların akımını kesti.
Arıza giderildi: Elektrik ekibi tarafından yanma olan noktaya müdahale edildi. Yeraltı kablolarında arıza giderildikten sonra bölgeye enerji tekrar verildi.