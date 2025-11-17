Yer yerinden oynayacak! Acun açıkladı, milli voleybolcumuz Survivor 2026'da...
Survivor 2026 All Star kadrosu oluşmaya tüm hızıyla devam ederken Acun Ilıcalı, milli voleybolcumuzun da Survivor kadrosuna katıldığını açıkladı. Kariyerindeki başarılarıyla tanınan milli voleybolcu, parkurlardaki performansıyla yarışmaya damga vurması bekleniyor. Kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın milli takımdan kim Survivor'da yarışacak...
Tv8 ekranlarının her sezonuyla reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor'da 2026 yılının yarışmacı kadroları oluşmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın son olarak duyurduğu ünlüler kadrosuna dahil olan isim büyük yankı uyandırdı. Survivor'a milli voleybolcumuz katıldı, kim olduğunu görenler şaşırdı kaldı. Kimse ondan beklemiyordu.
Survivor 2026 All Star kadrosu genişlemeye devam ediyor. Acun Ilıcalı, altıncı yarışmacı olarak milli voleybolcunun yarışmaya katıldığını açıkladı.
Acun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meryem Boz'un Ünlüler takımında yer alacağını duyurdu. Başarılı sporcu, güçlü parkur performansıyla yarışmaya damga vurması beklenen isimler arasında gösteriliyor.
ALL STAR KADROSU GÜÇLENİYOR
Survivor 2026 All Star için hazırlıklar sürerken kadroya yeni bir isim daha dahil oldu. Daha önce Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhan Onat'ın açıklandığı Ünlüler takımına bu kez milli voleybolcu Meryem Boz katıldı. Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Boz'un yarışmada yer alacağını duyurdu.