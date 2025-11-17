Yer yerinden oynayacak! Acun açıkladı, milli voleybolcumuz Survivor 2026'da...

ALL STAR KADROSU GÜÇLENİYOR

Survivor 2026 All Star için hazırlıklar sürerken kadroya yeni bir isim daha dahil oldu. Daha önce Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhan Onat'ın açıklandığı Ünlüler takımına bu kez milli voleybolcu Meryem Boz katıldı. Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Boz'un yarışmada yer alacağını duyurdu.