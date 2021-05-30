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Yer: Trabzon! Ormandaki et parçalarını görenler şaşkına döndü: 10 günde bir...

Demirören Haber Ajansı
Yer: Trabzon! Ormandaki et parçalarını görenler şaşkına döndü: 10 günde bir...

TRABZON'da ormandaki ağaçlarda et parçaları görenleri hayrete düşürdü.. Bu olayın sebebi ise duyanları şaşırttı.

Yer: Trabzon! Ormandaki et parçalarını görenler şaşkına döndü: 10 günde bir...

Doğu Karadeniz'de yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde vatandaşlara korkulu anlar yaşatıyor. 

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Yer: Trabzon! Ormandaki et parçalarını görenler şaşkına döndü: 10 günde bir...

Trabzon’un Tonya ilçesinde aç kalan ayılar indikleri yerleşim yerlerinde yayla evleri, arı kovanları ile büyük ve küçükbaş hayvanlara zarar vermeye başladı. 

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Yer: Trabzon! Ormandaki et parçalarını görenler şaşkına döndü: 10 günde bir...

Tedirginlikleri artan yöre sakinleri ayıların köylere inmemesi için ormanlık alanlara kesilmiş kasaplık hayvanların ciğer, işkembe gibi iç organlarıyla baş ve ayaklarından oluşan sakatat  koymaya başladı. Bu süreçte ayılar, yerleşim alanlarında görülmemeye başladı.

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Yer: Trabzon! Ormandaki et parçalarını görenler şaşkına döndü: 10 günde bir...

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, Erikbeli Yaylası sakinlerinden Atilla Ataman, kış uykusundan uyanan ayıların bu yıl yayla evlerine çok zarar verdiğini belirtti. 

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