Yer: Trabzon! Ormandaki et parçalarını görenler şaşkına döndü: 10 günde bir...

Tedirginlikleri artan yöre sakinleri ayıların köylere inmemesi için ormanlık alanlara kesilmiş kasaplık hayvanların ciğer, işkembe gibi iç organlarıyla baş ve ayaklarından oluşan sakatat koymaya başladı. Bu süreçte ayılar, yerleşim alanlarında görülmemeye başladı.