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Yer sultangazi! İntihara kalkışan adamı film izler gibi izlediler

Demirören Haber Ajansı
Yer sultangazi! İntihara kalkışan adamı film izler gibi izlediler

SULTANGAZİ'de 5 katlı bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, 1 saatlik uğraşın ardından ikna edilerek indirildi. İntihar girişimini çok sayıda kişinin cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü.

Olay, Sultangazi, Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. 22 yaşındaki Yasin A., Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katına çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yasin A.'nın atlama ya da düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak zemine şişme branda açtı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi ise, Gaziosmanpaşa istikametinde araç trafiğine kapatıldı.

Yaklaşık 1 saat süren intihar girişimi boyunca yüzlerce kişi olayı film izler gibi seyretti. Kimi vatandaşlar, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı, kimileri ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

Polisin uğraşları sonuç vermeyince devreye Yasin A.'nın bir arkadaşı girdi. Arkadaşı, Yasin A.'yı bir süre boyunca polisle birlikte ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren intihar girişimi, gencin ikna edilmesiyle son buldu. Bulunduğu yerden inen Yasin A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Geçen yıl da intihar girişiminde bulunmuş

Öte yandan, Yasin A.'nın geçen yıl da 50. Yıl Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Yasin A.'nın arkadaşı, "Psikolojik bir sorunu yok. Bu iki oldu zaten. Daha önce de çıkmıştı. 8 senelik arkadaşım. Bugün de çıktı" dedi.

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