Yer Sinop! Yardım gelmesini yan yana yatarak beklediler

Kazada sürücü Tarık Bölükbaş ile Gamze Yanık (18), Beyzanur Dere (21) ve Kadir Güllükaya (41) yaralandı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralılar, aracın yanına yatarak, yardım gelmesini bekledi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.