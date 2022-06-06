Yer: Kocaeli... Onlarca göçmen kamyondan atlayıp şehrin içine dağıldı

TÜRKİYE'ye kaçak göçmen akını devam ediyor. Yalova'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada yayılan bir görüntüye göre Jandarma kaçak göçmenleri taşıdığı belirtilen bir kamyonun önünü kesince kasadaki onlarca kişi ormanlık alana kaçıyor. Göçmenlerin nereye gittiği ise bilinmiyor.

Türkiye'ye yönelik Afganistan, Pakistan ve Suriye üzerinden gelen göç akını devam ediyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde bir kamyonun kasasından Türkiye'ye getirilen onlarca kaçak görülüyor. Nerede çekildiği henüz netleştirilemeyen video kaydında, jandarmanın kontrol noktasında durdurulan kamyonun kasasından onlarca kaçak çık çıkıyor.

Kamyon şoförü habersiz gibi saldırdı

Jandarma personelinin kamyonu durdurmasıyla, aracın kasasında gizlenen onlarca kaçak kamyondan atlamaya başladı. Kaçaklara müdahale edilmezken, kamyon şoförü olduğu düşünülen bir şahıs olaydan habersizmiş gibi kaçaklara vurmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde otoyolda akan trafiğe aldırmayan göçmenler orömanlık alana girerek gözden kayboluyor.

'Silah var' iddiası

Videonun, turistleri taşıyan bir tur otobüsünden çekildiği iddia ediliyor. Turist kafilesine rehberlik eden vatandaş görüntüleri kayda alırken "Silah var" diye çığlık attığı duyuluyor.

Görüntüler Yalova'da çekildi iddiası

Görüntülerin, Yalova'da çekildiğine ilişkin bir iddia da ortaya atıldı. Bazı haber ajanslarının iddiasına gör göre, İstanbul-İzmir Otoyolu Yalova-Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi mevkiinde kamyon kasasında yolculuk yapan kaçakların araçları bozuldu. Kamyonun brandasını kesen 30 göçmen ormanlık alana doğru kaçtı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Asayiş Devriye ekipleri, 30 kaçağın peşine düştü. Şu ana kadar 10 kaçağın yakalandığı ileri sürülüyor.

Ancak görüntülerde, kaçak göçmen sayısının 30'dan fazla olduğu görülüyor.