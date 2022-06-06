Yer: Kocaeli... Onlarca göçmen kamyondan atlayıp şehrin içine dağıldı
TÜRKİYE'ye kaçak göçmen akını devam ediyor. Yalova'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada yayılan bir görüntüye göre Jandarma kaçak göçmenleri taşıdığı belirtilen bir kamyonun önünü kesince kasadaki onlarca kişi ormanlık alana kaçıyor. Göçmenlerin nereye gittiği ise bilinmiyor.
Türkiye'ye yönelik Afganistan, Pakistan ve Suriye üzerinden gelen göç akını devam ediyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde bir kamyonun kasasından Türkiye'ye getirilen onlarca kaçak görülüyor. Nerede çekildiği henüz netleştirilemeyen video kaydında, jandarmanın kontrol noktasında durdurulan kamyonun kasasından onlarca kaçak çık çıkıyor.
Kamyon şoförü habersiz gibi saldırdı
Jandarma personelinin kamyonu durdurmasıyla, aracın kasasında gizlenen onlarca kaçak kamyondan atlamaya başladı. Kaçaklara müdahale edilmezken, kamyon şoförü olduğu düşünülen bir şahıs olaydan habersizmiş gibi kaçaklara vurmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde otoyolda akan trafiğe aldırmayan göçmenler orömanlık alana girerek gözden kayboluyor.
'Silah var' iddiası
Videonun, turistleri taşıyan bir tur otobüsünden çekildiği iddia ediliyor. Turist kafilesine rehberlik eden vatandaş görüntüleri kayda alırken "Silah var" diye çığlık attığı duyuluyor.
Görüntüler Yalova'da çekildi iddiası
Görüntülerin, Yalova'da çekildiğine ilişkin bir iddia da ortaya atıldı. Bazı haber ajanslarının iddiasına gör göre, İstanbul-İzmir Otoyolu Yalova-Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi mevkiinde kamyon kasasında yolculuk yapan kaçakların araçları bozuldu. Kamyonun brandasını kesen 30 göçmen ormanlık alana doğru kaçtı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Asayiş Devriye ekipleri, 30 kaçağın peşine düştü. Şu ana kadar 10 kaçağın yakalandığı ileri sürülüyor.
Ancak görüntülerde, kaçak göçmen sayısının 30'dan fazla olduğu görülüyor.
İstanbul'da bir günde 1685 kaçak yakalandı
Öte yandan İstanbul’da dün yapılan denetimlerde 1685 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların yakalanmasına yönelik dün İstanbul genelinde eş zamanlı denetimler yaptı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, sahil ve kamusal alanlarda yapılan denetimlerde, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 1685 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.