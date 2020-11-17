Yer Eminönü ve cümleler inanılmaz! Çevremdekiler pozitif çıkmaya başladı...
Koronavirüsün tırmanışa geçtiği günlerde yasaklar yeniden gündemdeyken Eminönü'nde maskesi çenesinde bir kişinin 'çevremdekiler pozitif çıkmaya başladı' demesi dikkat çekti. Öte yandan bir vatandaşın da 'Maske nefes almamı önlüyor' diye savunması deyim yerinde çileden çıkardı.
Her yaş kesiminden insanın akın ettiği Eminönü'ndeki manzara, artan koronavirüs vakalarına rağmen değişmedi. Esnafı, turisti, yerlisi, genci, yaşlısı maskesiz geziyor. Gazetecilerin, Eminönü ve Sirkeci ilçelerinde yaptığı çekimlerde, koronavirüs uyarılarına rağmen sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı görüldü.
Birçok kişi yemek yediği, sigara içtiği, nefes alamadığı veya unuttuğu gerekçesi ile maske takmadığını söyledi. Bazıları ise, karşısında kamera görünce maske takmaya başladı. Kimi nefes alamadığını iddia ediyor, kimi yeni sigara içtiğini. Alıştığımız manzarayı saymaya bile gerek yok! Maskeler yine çenelerde...
"Evet maalesef çok tehlikeli ama yapacak bir şey yok"
Eminönü sahilde maskesi çenesinde dolaşan Sergen Yılmaz, hava sıcaklıkları nedeniyle maskenin bunalttığını söyledi. Yılmaz, “Öz önce çıkarmıştım ama geri taktım. Yemek yediğim için çıkardım. Vakalar korkutuyor ama bazen mecbur daralıyoruz. Bugün hava çok sıcak. Mecbur bazen indiriyoruz. Evet Kasım ayında olabiliriz ama çok sıcak güneşi görmüyor musunuz tepemizde şu an. Evet maalesef çok tehlikeli ama yapacak bir şey yok" dedi.
"Maske nefes almamı önlüyor"
Maske ile nefes alamadığını söyleyen Ali Sert, “Ben de nefes darlığı var. Astım bronşit. Virüs problemimiz var evet doğru söylüyorsunuz ama nefes darlığı olduğu için maskeyi indirmek zorunda kaldım. Daha rahat nefes alabilmek için. Çünkü maske nefes almamı önlüyor" diye konuştu.