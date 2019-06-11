Yer Diyarbakır! Duvarı kırıp dışarı çıkarttıktan sonra öldüresiye dövdüler

Bir süre sonra ellerinde sopalarla iş yerine 7 kişi geldi. Eşinin yakınları olduğu belirtilen grup, Özten'e saldırdı. Özten, kendisini korumak için iş yerinin tuvaletine girip kapıyı kilitledi, ancak 7 kişi tuvaletin duvarını kırıp onu dışarı çıkardı.