Yer Diyarbakır! Duvarı kırıp dışarı çıkarttıktan sonra öldüresiye dövdüler

Yer Diyarbakır! Duvarı kırıp dışarı çıkarttıktan sonra öldüresiye dövdüler

DİYARBAKIR'da kuaförlük yapan Mehmet Yusuf Özten, tartıştığı dini nikahlı eşinin 7 yakını tarafından iş yerinde sopalarla dakikalarca dövüldü.

Yer Diyarbakır! Duvarı kırıp dışarı çıkarttıktan sonra öldüresiye dövdüler - Sayfa 1

Olay, Cumartesi akşamı merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yusuf Özten, ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi ile tartıştıktan sonra işlettiği kuaföre geldi. 

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Yer Diyarbakır! Duvarı kırıp dışarı çıkarttıktan sonra öldüresiye dövdüler - Sayfa 2

Bir süre sonra ellerinde sopalarla iş yerine 7 kişi geldi. Eşinin yakınları olduğu belirtilen grup, Özten'e saldırdı. Özten, kendisini korumak için iş yerinin tuvaletine girip kapıyı kilitledi, ancak 7 kişi tuvaletin duvarını kırıp onu dışarı çıkardı.

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Yer Diyarbakır! Duvarı kırıp dışarı çıkarttıktan sonra öldüresiye dövdüler - Sayfa 3

 Mehmet Yusuf Özten'i yere yatırıp dakikalarca sopalarla döven şüpheliler, daha sonra iş yerinden ayrıldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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Yer Diyarbakır! Duvarı kırıp dışarı çıkarttıktan sonra öldüresiye dövdüler - Sayfa 4

Özten, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özten'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Mehmet Yusuf Özten'in şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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