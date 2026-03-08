BIST 12.793
Yenilgi serisi sürüyor! Burak Yılmaz için tehlike çanları

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK, lig sonuncusu Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

GAZİANTEP'TE KARŞILIKLI GOLLER

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarıya hızlı başlayan Gaziantep FK, 54. dakikada Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Fatih Karagümrük, 63. dakikada Serginho ile bu gole karşılık verdi ve maçın skorunu ilan etti.

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Burak Yılmaz'ın öğrencileri, 30 puana yükseldi. Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük ise 14 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

