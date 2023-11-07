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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi! Metro seferleri durduruldu

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi! Metro seferleri durduruldu

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre metro 4. Levent istasyonu ulaşıma kapatıldı.

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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada intihar girişiminde bulunan bir yolcu nedeniyle 4.Levent istasyonunun ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.

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