Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi! Metro seferleri durduruldu

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre metro 4. Levent istasyonu ulaşıma kapatıldı.Abone ol
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada intihar girişiminde bulunan bir yolcu nedeniyle 4.Levent istasyonunun ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.