Yeniden yeşerdiler! Marmaris ve Datça'daki yanan orman alanlarında doğa yeniden canlanıyor

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 28 Temmuz'da başlayan ve 12 Ağustos'a kadar devam eden orman yangınları sonrasında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla bakanlık yetkilileri ve bilim uzmanlarının aralarında olduğu 10 kişilik heyet çalışmasını titizlikle sürdürüyor. Heyet, yanan bölgelerde, sürüngenlerin, kuşların, karıncaların tekrar yuva yaptığını, makilerin tekrar yeşerdiğini, yangından en çok zarar gören kızılçam ağaç kozalaklarının açmaya başladığını gözlemledi.