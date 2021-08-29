Yeniden yeşerdiler! Marmaris ve Datça'daki yanan orman alanlarında doğa yeniden canlanıyor
MUĞLA'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 28 Temmuz'da başlayan ve 12 Ağustos'a kadar devam eden orman yangınları sonrasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Ekolojik Kurtarma ve Ekolojik Rehabilitasyon Çalışması" devam ediyor. Elde edilen veriler çok sevindirici.
Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 28 Temmuz'da başlayan ve 12 Ağustos'a kadar devam eden orman yangınları sonrasında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla bakanlık yetkilileri ve bilim uzmanlarının aralarında olduğu 10 kişilik heyet çalışmasını titizlikle sürdürüyor. Heyet, yanan bölgelerde, sürüngenlerin, kuşların, karıncaların tekrar yuva yaptığını, makilerin tekrar yeşerdiğini, yangından en çok zarar gören kızılçam ağaç kozalaklarının açmaya başladığını gözlemledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü koordinesinde orman yangınlarının ilk gününde başlatılan "Ekolojik Kurtarma ve Ekolojik Rehabilitasyon Çalışması" devam ediyor.
Ankara, Hacettepe, Mehmet Akif Ersoy Üniversitelerinden yangın ekolojisi alanında çalışmış deneyimli akademisyenlerin ve bakanlık uzman personelinin yer aldığı 10 kişilik heyet 20 günü aşkın süredir, yangının tahrip ettiği Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB) ve doğal sit alanlarında araştırma ve incelemelerini titizlikle sürdürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Koruma İzleme Daire Başkan Vekili Leyla Akdağ, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latif Kurt ve alanın uzmanlarının olduğu 10 kişilik bilim heyeti bölgede incelemelerde bulunuyor.