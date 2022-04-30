Yeniden tedaviye başladı! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesine uydu: Ağrılarından kurtulmak için...
Hastalığı sebebiyle zor günler geçiren Serdar Ortaç, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'in önerilerine kulak verdi.
MS hastalığı dolayısı ile tedavi gören Serdar Ortaç , hastalığı için yeniden tedavi görmeye başladı.
17
Ortaç, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'in önerisi ile yeni bir tedavi yöntemi için harekete geçti.
27
Ağrılarla mücadele eden Ortaç "MS hastalığım var. Bundan dolayı ağrılarım çok. Bir de yürüme zorluğum olduğu için kalça kemiğimde düzleşme olmuş." dedi.
37
"Plaka taktırmak lazım" diyen Ortaç "Plaka taktırmaya gerek olmasın diye buraya geldim." ifadelerini kullandı.
47