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Yeniden tedaviye başladı! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesine uydu: Ağrılarından kurtulmak için...

Yeniden tedaviye başladı! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesine uydu: Ağrılarından kurtulmak için...

Hastalığı sebebiyle zor günler geçiren Serdar Ortaç, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'in önerilerine kulak verdi.

Yeniden tedaviye başladı! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesine uydu: Ağrılarından kurtulmak için...

 MS hastalığı dolayısı ile tedavi gören Serdar Ortaç , hastalığı için yeniden tedavi görmeye başladı. 

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Yeniden tedaviye başladı! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesine uydu: Ağrılarından kurtulmak için...

 Ortaç, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'in önerisi ile yeni bir tedavi yöntemi için harekete geçti. 

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Yeniden tedaviye başladı! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesine uydu: Ağrılarından kurtulmak için...

Ağrılarla mücadele eden Ortaç "MS hastalığım var. Bundan dolayı ağrılarım çok. Bir de yürüme zorluğum olduğu için kalça kemiğimde düzleşme olmuş." dedi. 

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Yeniden tedaviye başladı! Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesine uydu: Ağrılarından kurtulmak için...

"Plaka taktırmak lazım" diyen Ortaç "Plaka taktırmaya gerek olmasın diye buraya geldim." ifadelerini kullandı.

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