Yeniden Refah İstanbul'da neden aday çıkardı? Yazar Fehmi Çalmuk'tan kritik sorular

Yeniden Refah'ın (YRP) büyükşehirlerde kendi adaylarıyla seçime girmesi gündem oldu. Yazar Fehmi Çalmuk, YRP'nin derin aklın planı doğrultusunda hareket ettiğini yazdı.

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AK Parti ile yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri sonuçsuz kalan Yeniden Refah Partisi (YRP), 3 büyük kentteki belediye başkan adaylarını ilan etti.

Yeniden Refah’ın aday çıkarması "İstanbul’da dengeleri değiştirebilir mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Kritik sorular

Yeniden Refah'ın bu hamlesinin arka planını politikadam sitesi yazarı Fehmi Çalmuk, köşe yazısında değerlendirdi.

Çalmuk, yazısında YRP'ye şu kritik soruları yöneltti:

"Neden Cumhur ittifakına girdiniz, neden çıktınız?

"Ak Parti’nin icraatlarına ortak değil misiniz ?

Ekrem İmamoğlu’nun isteği üzerine mi partiniz İstanbul’dan aday koydu?

Parasal ilişkiye girdiniz mi ?

İş adamı Mustafa Süzer bu ilişkiye aracılık etti mi ?

Milli Görüş camiasının emaneti olan mal ve mülklere el koydunuz bununla ilgili helallik alacak veya iade edecek siniz?"

31 Mart yerel seçimleri öncesi derin aklın devrede olduğunu savunan Çalmuk, "31 seçimleri siyasal olarak Kürtleri de genel anlamda siyasal islamcıları da Milli Görüşçüleri de bir yere hazırlıyor." görüşünü dile getirdi.

"Kimini damat atayarak büyütüyor"

Yazısında "Derin akıl devrede… Elma kurdu gibi giriyor, yiyor bitiriyor…Bakın saydığımız siyasi partilere… Kimini demleterek/demlenerek, kimini damat atayarak/damlatarak büyütüyor. Fonlayarak yürütüyor. " ifadelerini kullanan yazar, yazısını böyle tamamladı:

"Köprü geçildi ortaklık bozuldu"

"Ekrem İmamoğlu’nu başkan yaptıran başkanlığa devam etmesi için siyasi zemini hazırlayan da bu akıldır. Bu derin akıldan korkarım. Bitirmeden şunu da yazayım: Partilerin sevdası pazara kadardır. Ortalıklar da böyle görülmeli. Köprü geçildi, ortaklık bozuldu.

AK Parti-MHP ortaklığı neden bozulmadı?

Bakmayın 2019’dan buyana Ak Parti ve MHP’nin Cumhur ittifakı sevdasına bir anlam veremeyenler vardır. “Bu sevda niye bu kadar bozulmadı?” derseniz derin millet aklına bakmamız gerekir. İşte ben bu akla inanırım."