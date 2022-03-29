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Yeniden hortladı hızla yayılıyor! Son hali şoke etti

Anadolu Ajansı
Yeniden hortladı hızla yayılıyor! Son hali şoke etti

İZMİR'in Balçova ilçesinde flamingoların da aralarında bulunduğu çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nün bir bölümü, havaların ısınmaya başlamasıyla deniz yosunuyla kaplandı.

Yeniden hortladı hızla yayılıyor! Son hali şoke etti

Kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen ve en son geçen yıl sonbaharda etkili olan yosunlar, yeniden İzmir Körfezi'nde yayılmaya başladı.

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Yeniden hortladı hızla yayılıyor! Son hali şoke etti

Halk arasında "deniz marulu" olarak da bilinen deniz yosunları, özellikle iç körfezin güneyinde İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nü yeşile bürüdü.

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Yeniden hortladı hızla yayılıyor! Son hali şoke etti

Flamingo başta olmak üzere çok sayıda kuşun yaşadığı lagünde, suyun yüzeyi deniz yosunlarıyla örtüldü.

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Yeniden hortladı hızla yayılıyor! Son hali şoke etti

Uzmanlar, denizde yapılacak temizleme çalışmalarının yanı sıra deniz yosununun üremesine neden olacak şartları ortadan kaldırmanın önemine dikkati çekiyor.

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