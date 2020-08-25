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DÜNYA

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında 9 kez vuruldu! Duruşmaya damga vurdu

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında 9 kez vurulan Temel Ataçocuğu, yaşadıklarını anlattı. Ataçocuğu, mahkemedeki konuşmasını Maori dilinde bir ifade ile sonlandırdı: Kia Kaha.. Güçlü ol...

Yeni Zelanda'da Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Brenton Tarrant'ın duruşmasına dokuz kez vurulan Temel Ataçocuğu'nun sözleri damga vurdu. 

Saldırganla göz göze geldiklerini belirten Temel Ataçocuğu, "Onun silahının beni hedef aldığı anı gördüm. Saldırgan tarafından dokuz kez vuruldum. Aldığım kurşun yaraları nedeniyle, kalıcı şekilde engelli olacağım ve acı çekeceğim. Ama, ben güçlü ve inatçı bir Türk erkeğiyim. Ben mücadeleyi bırakmamak üzere yetiştirildim" ifadelerini kullandı.

'Güçlü ol!' diye bitirdi

Olayın travmasının hep kendisiyle yaşayacağını belirten Ataçocuğu, "Görüntüler ve o gün caminin içindeki koku hep benimle olacak. Acının olmayacağı bir gerçek görmüyorum ancak gelecek Güneş'e doğru özgürce yürürken, üstünden geldiklerimi düşünüp gururlanacağım. Güçlü ol!" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

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