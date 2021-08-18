BIST 1.460
DOLAR 8,49
EURO 9,95
ALTIN 487,66
HABER /  DÜNYA

Yeni Zelanda’da yeni karantina! Halk süper marketlere hücum etti

Yeni Zelanda’da yeni karantina! Halk süper marketlere hücum etti

YENİ ZELANDA'da hükümetin, Covid-19 salgınına karşı üç günlük karantina ilan etmesinin ardından halk süpermarketlere hücum etti. Marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, halkın özellikle hijyen malzemeleri ile gıda ürünleri stokladığı görüldü. 

Abone ol

Üç günlük karantina kararı, Yeni Zelanda dolarının değerinde keskin bir düşüşe yol açtı. İnsanlar ülkenin diğer bölgelerindeki tatil evlerine gidebilmek için yaşadıkları şehirleri terk ederken, özellikle Auckland'dan çıkan yolların dolu olduğu görüldü.

Başbakan Jacinda Ardern'ın sadece 1 vakanın görüldüğü Auckland'de 1 hafta, ülke genelindeyse 3 gün karantina ilan etmesi bütün dünyada geniş yankı uyandırdı. Salgın başlangıcının hemen akabinde sınırları kapatan Yeni Zelanda'da bugüne kadar sadece 2 bin 926 Covid-19 vakası görüldü ve salgın sebebiyle toplamda 26 kişi hayatını kaybetti.

euronews'te yer alan habere göre yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip ülkede vatandaşların yüzde 20'si en az 2 doz aşı olurken, kısa süre de olsa geçtiğimiz mart ayında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Yeni Zelanda'da yetkililer ilk olarak Hindistan'da görülen ve hızla tüm dünyaya yayılan delta varyantı için önlem alacaklarını ve ileride yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanabileceğini belirtiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bugün Muharrem'in kaçı aşure günü Muharrem 10. günü bugün mü?
Bugün Muharrem'in kaçı aşure günü Muharrem 10. günü bugün mü?
Erzurum'un Narman ilçesinde 160 milyon yıllık keşif: İlk günkü halini koruyor
Erzurum'un Narman ilçesinde 160 milyon yıllık keşif: İlk günkü halini koruyor
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Kulaktan dolma bilgilerle aşıdan kaçıyorlar
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Kulaktan dolma bilgilerle aşıdan kaçıyorlar
Doğu Perinçek'ten çok konuşulacak Taliban açıklaması! Mustafa Kemal gibi...
Doğu Perinçek'ten çok konuşulacak Taliban açıklaması! Mustafa Kemal gibi...
İzmir'de yaşlı şahıs, köpeği ayaklarından bağlayıp sürükledi! 'Adam öldürmedim'
İzmir'de yaşlı şahıs, köpeği ayaklarından bağlayıp sürükledi! 'Adam öldürmedim'
18 Ağustos evde bakım maaşları 28 ilde yattı yeni sorgulama
18 Ağustos evde bakım maaşları 28 ilde yattı yeni sorgulama
Eski Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan Taliban'ı övmesiyle ilgili eleştirilere yanıt
Eski Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan Taliban'ı övmesiyle ilgili eleştirilere yanıt
İzmir'de doktor gözlük vermedi diye kızdı! Gerçeği öğrenince şaştı kaldı
İzmir'de doktor gözlük vermedi diye kızdı! Gerçeği öğrenince şaştı kaldı
Kastamonu'daki sel felaketi! Gözaltına alınan müteahhitin kardeşi: İzin veren belediye sorumlu
Kastamonu'daki sel felaketi! Gözaltına alınan müteahhitin kardeşi: İzin veren belediye sorumlu
İstanbul'da aşı olmayı reddetti hastaneden seslendi: Çok kötüydü
İstanbul'da aşı olmayı reddetti hastaneden seslendi: Çok kötüydü