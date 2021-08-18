Yeni Zelanda’da yeni karantina! Halk süper marketlere hücum etti

YENİ ZELANDA'da hükümetin, Covid-19 salgınına karşı üç günlük karantina ilan etmesinin ardından halk süpermarketlere hücum etti. Marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, halkın özellikle hijyen malzemeleri ile gıda ürünleri stokladığı görüldü.

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Üç günlük karantina kararı, Yeni Zelanda dolarının değerinde keskin bir düşüşe yol açtı. İnsanlar ülkenin diğer bölgelerindeki tatil evlerine gidebilmek için yaşadıkları şehirleri terk ederken, özellikle Auckland'dan çıkan yolların dolu olduğu görüldü.

Başbakan Jacinda Ardern'ın sadece 1 vakanın görüldüğü Auckland'de 1 hafta, ülke genelindeyse 3 gün karantina ilan etmesi bütün dünyada geniş yankı uyandırdı. Salgın başlangıcının hemen akabinde sınırları kapatan Yeni Zelanda'da bugüne kadar sadece 2 bin 926 Covid-19 vakası görüldü ve salgın sebebiyle toplamda 26 kişi hayatını kaybetti.

euronews'te yer alan habere göre yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip ülkede vatandaşların yüzde 20'si en az 2 doz aşı olurken, kısa süre de olsa geçtiğimiz mart ayında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Yeni Zelanda'da yetkililer ilk olarak Hindistan'da görülen ve hızla tüm dünyaya yayılan delta varyantı için önlem alacaklarını ve ileride yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanabileceğini belirtiyor.