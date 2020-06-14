Yeni Zelanda'da sosyal mesafe hiçe sayıldı ve 20 bini aşkın seyirci maça alındı
3 haftadır pozitif vaka tespit edilmeyen Yeni Zelanda'da spor müsabakaları seyircili olarak yeniden başladı. Forsyth Barr Stadyumu'nda oynanan bir mücadeleyi 20 bini aşkın seyirci izledi.
Dünya genelinde bir azalma da olsa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitmiş değil. Vakalarda ve ölüm sayılarındaki düşüşe rağmen hükumetler, normal yaşama dönüşte insanların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıyor.
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Görüntüler Yeni Zelanda'dan... Ülkede salgına yakalanan insan sayısı bin 154 olarak açıklandı. 22 hasta hayatını kaybederken bin 132 kişi de iyileşti.
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3 haftadır pozitif vaka tespit edilmeyen Yeni Zelanda'da hükümet, kısıtlamaları kaldırma kararı aldı.
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Spor müsabakaları da seyircili olarak yeniden başladı. Ülkenin en önemli spor dalı olan rugbyde ara sonrası ilk maç seyircili olarak oynandı.
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