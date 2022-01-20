Yeni zamlı maaşlar ile ilgili flaş detaylar! Hak kaybı yok emekliye çifte ödeme müjdesi

1)SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde kaç oldu?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alıyorlar.

Temmuz ile Aralık arasında oluşan 6 aylık enflasyon yüzde 25,47 oldu. Bu durumda tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı Ocak ayı ile birlikte yüzde 25,47 oranında artmış oldu.



