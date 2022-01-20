Yeni zamlı maaşlar ile ilgili flaş detaylar! Hak kaybı yok emekliye çifte ödeme müjdesi
Emekliler ve memurlara zamlı maaşların ödenmesine başlandı. Ancak ilave zamlarla ilgili yasa henüz yürürlüğe girmediğinden artışların ilk adımı maaşlara yansıdı. İkinci ödemeler ise yasa çıktıktan sonra yapılacak.
Ocak ayı ile birlikte tüm çalışanların ve emeklilerin maaşları yeniden belirlendi. Bu yıl vergisiz asgari ücret ile birlikte emekli ve memurlara da ilave artışlar yapıldı taban maaşlar yükseltildi. Emeklilerin ve memurların yeni maaşları ise hesaplara yatırılmaya başlandı.
Memur emeklileri ay başında maaş aldıkları için onların tüm zam farkları bu ay ödenecek. Memurlar ise 15'inde ilave zam olmadan maaş aldılar. Maaşlarında yüzde 5 toplu sözleşme ve enflasyon farkı yansıtıldı.
2,5 puanlık artış ise sonra yatırılacak. İşte Faruk Erdem'in memur, emekli, çalışan milyonları ilgilendiren yazısı:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise zamlı maaşlarını dünden itibaren hesaplarında görecek. Burada 2500 TL'lik taban maaş ise yasadan sonra uygulanacak. Ancak tüm artışlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olduğundan hak kaybı olmayacak.
1)SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde kaç oldu?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alıyorlar.
Temmuz ile Aralık arasında oluşan 6 aylık enflasyon yüzde 25,47 oldu. Bu durumda tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı Ocak ayı ile birlikte yüzde 25,47 oranında artmış oldu.