Yeni zamlı maaşlar için kritik hesap! Tabloda tek tek gösterdi
Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? Orta Vadeli Program'da enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edildi. Yüzde 28,5 rakamı gelince milyonların maaş zammı için hesaplamalar da yapılmaya başlandı. Peki, en düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşı ve en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz milyonları ilgilendiren emekli maaşı, memur maaşı ve memur emeklisi maaşı için hesaplamaları tek tek aktardı.
Önümüzdeki 3 yılın ekonomi yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program açıklandı. Enflasyon tahminleri değişti, böylece maaş zam oranları da hükümetin tahminleri çerçevesinde netleşmeye başladı. Peki, 2026 Ocak ayında memur ve emekli maaşları ne olacak? İşte masadaki rakamlar
Ekol TV'de yer alan haberde, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz "Çok merak ediliyor; yılbaşında memurlarımız, emeklilerimiz ne kadar zam alacağı ile ilgili şu anda bir hesaplama yapabiliyoruz" dedi.
Milyonlarca Bağkur, SSK, memur ve memur emeklisi için gözler Ocak 2026'ya yani zamlı maaşlara çevrildi. Hükümetin Orta Vadeli Programda yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellemesi ile birlikte zam oranları da değişti, tablo netleşmeye başladı.
Yılmaz "2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 16.67'lik kısım kesinleşti ve maaşlara yansımıştı" dedi. Temmuz, Ağustos ayı enflasyon ortalaması yüzde 4,14 olarak gerçekleşti. Gözler kalan 4 aydaki verilere çevrildi. Ancak ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki orta vadeli program Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu da Ocak 2026 maaşları için en önemli gösterge niteliğinde.