Yeni zam! Benzin motorin ve LPG'ye bir günde ikinci zam geliyor dün 1 lira artmıştı

Dün gece yarısı benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 5 kuruş, otogaza da 70 kuruş zam yapılmıştı. Yeni zam haberi geldi. Bu gece yarısı benzine 46 kuruş, motorine 43 kuruş ve LPG otogaza da 25 kuruş zam geliyor....

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Akaryakıt sektörü kaynakları 26 Kasım tarihinden yani bu gece lyarısı saat 24:00'ten itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG otogaza yeni zam yapılacağını belirtti.

Sektör kaynakları 26 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzinde 46 kuruş, motorinde 43 kuruş ve LPG otogazda 26 kuruş fiyat artışı beklendiğini belirtti.

Bir gün sonra indirim gelecek!

Cumartesiden itibaren ise benzin ve motorinde 55 kuruş indirim bekleniyor.

24 saat arayla ikinci kallavi zam

Benzin ve motorinde bugünden itibaren 1 liranın üzerinde fiyat artışı yapılmıştı.

Zam sonrası Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira oldu.

Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıktı.

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olurken, motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıktı.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,05 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,88 liraya yükseldi.