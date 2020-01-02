HABER /  EKONOMİ

Yeni yılda plastik poşete zam geldi

Plastik poşetleri yeni yıla zamla girdi. 25 kuruşluk poşetler 1 Ocak 2020 itibarıyla 30 kuruşa satılmaya başlandı.

Geçen yılın başından beri parayla satılan marketlerdeki plastik alışveriş poşetine zam geldi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmelikle 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda yer alan ve çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 22.58 oranında zam yapıldı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Listede plastik poşetlerin yanı sıra motorlu araç lastikleri, aküler, piller, madeni ve bitkisel yağlar, elektrikli ve elektronik eşyalar, ilaç ve içeceklerin konulduğu plastik, cam, kağıt ve ahşap ambalajlar yer alıyor.

Bu listede yer alan atıklardan sadece poşetler için tüketicilerden katkı payı alınıyor. Diğer ürünlerin katkı payı ise şirketlerden tahsil ediliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yerli otomobil için ön talep ücreti belli oldu TOBB teşkilata yazı gönderdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir Karabağlar'da kanlı pusu silahlarını peş peşe ateşlediler
Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu
Ersun Yanal'ın basın toplantısının tarihi netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü
Bakan Murat Kurum'dan flaş termik santral açıklaması
Iğdır'da bir kişi eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
NBA'in eski başkanı David Stern hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Libya'dan destek veren ülkelere teşekkür
Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Giresun'da bir kadın ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi
Yılbaşı mesajları resimli 2020 komik yeni yıl mesajları
Yorumlar