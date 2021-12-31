Yeni yıl kutlaması için Taksim'e akın edildi Polis tek tek arıyor

Geçtiğimiz yıl kısıtlamalar sebebiyle sadece turistlere açık olan Taksim'e bu yıl yerli vatandaşların ilgilisi büyük. 2022'ye saatler kala yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için polis, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana çıkan yollarda üst aramaları yapıyor.