Yeni yıl kutlaması için Taksim'e akın edildi Polis tek tek arıyor
YILBAŞINA saatler kala yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için polis, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana çıkan yollarda üst aramaları yapıyor.
Geçtiğimiz yıl kısıtlamalar sebebiyle sadece turistlere açık olan Taksim'e bu yıl yerli vatandaşların ilgilisi büyük. 2022'ye saatler kala yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için polis, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana çıkan yollarda üst aramaları yapıyor.
Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı getirilen demir bariyerler meydan çevresine yerleştirildi.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yeni yıla daha saatler olmasına rağmen kalabalıklaştığı görüldü.
Yeni yıla Beyoğlu'nda girmek isteyenler ve turistler, soğuk havaya aldırış etmeden Taksim'i doldurdu.