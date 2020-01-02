Yeni yıl ile birlikte WhatsApp'a yeni özelikler gelecek
Sıklıkla kullandığımız uygulamalardan olan WhatsApp’a yeni yıl ile birlikte birtakım yeni özellikleri gelecek. İşte herkesi ilgilendirecek yeni özellikler...
2020 yılına girmemizle birlikte sanal dünyamızda bizleri birçok değişiklik bekliyor.
Sıkça kullandığımız, halihazırda 1.5 milyar kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a, tıpkı Snapchat uygulamasında olduğu gibi silinen mesajlar gelecek.
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Söz konusu özellik ile kullanıcılar mesajlarının ne zaman silineceğini belirleyerek gönderecek ve mesaj için belirlenen süre dolduğunda otomatik olarak herkes için yok olacak.
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Hala geliştirme aşamasında olan özellik ile mesajlara 10 saniye, 1 dakika, 1 saat ya da 1 günlük süre tanıyabilme hakkını getirecek.
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2020 yılında WhatsApp’a gelecek bir diğer özellik karanlık mod. Android 10 ve iOS 13 ile hayatımıza giren karanlık mod pek çok uygulamaya entegre edilmiş durumda.
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