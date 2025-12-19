Yeni yasayla kalem kalem hepsi değişti! Harç ödemeleri zamlandı

Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler özellikle dikkat çekti. Araç satış ve devirlerinde binde 2 oranında harç getirildi. Kuyumcular, ikinci el araç galerileri, taşınmaz ticareti yapan işletmeler için yıllık yetki belgesi harçları artırıldı. Rakam 30 bin lira seviyesine yükseldi. Özel sağlık kuruluşları, diş sağlığı merkezleri ve veteriner klinikleri için her yıl ödenecek ruhsat harçları yeniden belirlendi.