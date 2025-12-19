Yeni yasayla kalem kalem hepsi değişti! Harç ödemeleri zamlandı
Vergi kanunlarına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık kuruluşlarından kuyumculara, galericilerden veterinerlere kadar birçok kuruluşun ödeyeceği harçlar belli oldu.
Vergi kanunlarına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni torba kanun, vergi, harçlar, sosyal güvenlik primleri, emlak değerleri gibi birçok alanda önemli düzenlemeler içeriyor. Düzenleme hem vatandaşları hem de işletmeleri doğrudan etkileyecek.
GELİR VERGİSİ VE FİNANSAL PİYASALARDA DEĞİŞİKLİKLER
Kanunla birlikte Gelir Vergisi Kanunu’nda bazı ifadeler güncellendi. Katılma belgeleri yerine “katılma payları” ifadesi getirildi, Borsa İstanbul terminolojisi güncellendi.
Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler özellikle dikkat çekti. Araç satış ve devirlerinde binde 2 oranında harç getirildi. Kuyumcular, ikinci el araç galerileri, taşınmaz ticareti yapan işletmeler için yıllık yetki belgesi harçları artırıldı. Rakam 30 bin lira seviyesine yükseldi. Özel sağlık kuruluşları, diş sağlığı merkezleri ve veteriner klinikleri için her yıl ödenecek ruhsat harçları yeniden belirlendi.
EMLAK VERGİSİNDE ARTIŞLARA SINIR
Emlak Vergisi Kanunu değişikliğiyle 2026 yılı için bina ve arazi vergi değerlerinin, 2025 yılı değerlerinin iki katından fazla olmaması yönünde karar verildi.