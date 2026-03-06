Yeni trafik kanunu ile çok şey değişti modifiye-aksesuar cezaları esnafı çıldırttı

Yeni Trafik Kanunu araçların dışında değişikliği yasakladı. Araçlara abart egsoz takılamayacak. Araç içinde görüş alanına ekran ve cihazlar koymak da yasak. Oto sanayilerdeki aksesuar satan dükkanlar ıssızlaştı. Sosyal medyada tepki videoları yayınlanıyor.

Abone ol

Yeni trafik düzenlemesine göre, yüksek sesle sokaklarda gezen araçlar da ceza alacak. Araçlara sürücünün görüş alanına giren kamera veya ekran da konulamayacak.

Araçlara abart egsoz takılamayacak, renkli ışıklı aksesuarla araçlar süslenemeyecek, araçlar mümkün olduğu kadar fabrika çıkışlı haliyle trafikte kullanılacak.

Sokaklarda gürültü yaparak, drift atan, yüksek sesle müzik dinleyen, siyah camlı araçlarla insanları rahatsız edenlere yönelik yaptırımlar etkisini göstermeye başladı.

21 BİN LİRA CEZA YAZILIYOR

Trafik polisleri, bu tür araçları durdurmaya, ceza yazmaya başladı. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu tür aksesuarları sökmesi gereken şoförler, eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışınca, 21 bin lira ceza yazılıyor, kaçanlara da 200 bin lira idari ceza uygulanıyor. Araçlar trafikten men ediliyor.

“Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması yasaktır. Mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması halinde işletene 5 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir. Yapılan bu değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye ayrıca 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Üçüncü cümle kapsamında işlem yapılan araç otuz gün süreyle trafikten menedilir ve men süresi sonunda araç mevzuata uygun duruma getirilmeden teslim edilmez.”

ARABA YARIŞTIRANLARA PARA CEZASI VAR

Yeni düzenleme, şehirlerde araba yarışı düzenleyen ve trafikte araç yarıştıranlara da yeni yaptırımlar getirdi. Yeni düzenlemede, “İzin alınmadan yapılan yarış ve koşuları düzenleyen ilgililer hakkında 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır. Yarış yapılan araçlar altmış gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.

PSİKOLOJİK TESTİ GEÇEMEYENLERE EHLİYET YOK

Düzenlemeye göre, bu kuralı ihlal edenler ayrıca psikolojik testten de geçirilecek. Yasa maddesinde, “Bu madde kapsamında geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için, geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin ibrazı ve bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur.” da denildi.

SES SİSTEMLERİ

Yasa düzenlemesinde, araçlara takılan gürültülü ve rahatsız edici ses sistemleri konusunda, "Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.

Yasa maddelerinin uygulanmasının ardından oto saniyelerde araçlara bu tür aksesuar takan, büyük hoparlörleri araçlara monte eden dükkanlar ıssızlaştı. Dükkan sahipleri sosyal medyada video çekerek tepkisini dile getiriyor.

Araçlarda izin almadan değişiklik yapılamayacağı gibi, bu araçlar trafikten men edilecek, yapılan eklemeler de sökülecek.

Düzenlemedeki madde şöyle:

Bu kuralara uymamaya devam edenlerin ehliyetleri ikinci kez alınırsa, bu kez sürücü belgesi iptal edilecek. Ehliyeti iptal edilenler 2 yıl bekleyecek ve süreyi doldurunca ehliyet kursuna gidecek. Kursa gitmeleri için de psikolojik testi geçmiş olmaları gerekecek.





SOSYAL MEDYADA ESNAFTAN TEPKİ VİDEOLARI

Esnaflar iş yapamadıkları için dükkanlarını kırıp dökmeye bunu da video olarak sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. Esnaflar, ürünler alınırken yasak bulunmadığını, satarken yasak olduğunu, alınan ürünlerin vergilerinin ödendiğini, dükkan kiraları, personel ücretlerinin bulunduğunu öne sürdü.