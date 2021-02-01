'Yeni tezgahı test ettim' deyip yaptığı ağızları açık bıraktı Zeynep Tokuş'dan olay pozlar

Hatta sıklıkla da hem sosyal medyanın hem magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri oluyor. Çünkü Zeynep Tokuş, her defasında Instagram'a fotoğraf yükleyerek daha da şaşırtıcı bir hareketle sevenlerinin karşısına çıkmayı başarıyor.