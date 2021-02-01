'Yeni tezgahı test ettim' deyip yaptığı ağızları açık bıraktı Zeynep Tokuş'dan olay pozlar
Oyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliğine soyunan Zeynep Tokuş, yine görenleri hayrete düşürdü. Instagram'dan paylaşım yaptı.
İlk olarak 1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran ardından bir döneme damga vuran Deli Yürek adlı dizide rol alan Zeynep Tokuş, artık bambaşka bir hayat yaşıyor.
Kenan İmirzalıoğlu'yla Deli Yürek dizisinde binlerce hayranı peşinden sürükleyen Tokuş, artık oyunculuk yapmıyor. Televizyon dünyasına ve oyunculuğa veda eden ünlü isim, uzun bir süredir yoga eğitmenliği yapıyor.
Hatta sıklıkla da hem sosyal medyanın hem magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri oluyor. Çünkü Zeynep Tokuş, her defasında Instagram'a fotoğraf yükleyerek daha da şaşırtıcı bir hareketle sevenlerinin karşısına çıkmayı başarıyor.
Zeynep Tokuş, vücudunu öyle şekillere sokuyor ki görenlerin ağzı açık kalıyor. Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.