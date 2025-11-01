Yeni tanık konuştu! Güllü'nün kızı ile ilgili korkunç iddialar: "Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim"
Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger'in yaptığı açıklamalar sonrası bir başka tanık Çağrı Kutlu'nun ifadesine de Günaydın ulaştı. Kutlu da Güllü'nün kızını suçladı: "Tuğyan'ın annesini hep öldürme düşüncesi vardı. Bir gün birinden silah istediğini duydum. Annemle dost olup onu öldüreceğim demişti. Olayın kaza olduğuna inanmıyorum."
Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili Bircan Dülger'in, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlayan ifadesinin ardından, başka bir tanık olan Çağrı Kutlu'nun ifadesi ortaya çıktı.İşte Kutlu'nun anlattıkları:
Tuğyan'ı Bircan vasıtasıyla tanıdım. Bircan evime temizliğe gelirdi, daha sonra aramızda abi kardeş ilişkisi oluştu. Tuğyan'la da yaklaşık 1 yıl önce tanıştım, bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum hem de şahit oldum.
Yaklaşık 7 ay önce sahilde Tuğyan'la otururken Güllü yanımıza geldi. Gül ablayla o şekilde tanıştık, bana çocuklarının kendisini hiç dinlemediğini söyledi. Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, "Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim" dedi.
Tuğyan'ın Kervan isminde evli çocuklu bir sevgilisi vardı, Gül abla Kervan'la görüşmesini istemiyordu. Ben telefonda Tuğyan'ı sakinleştirdim. Sonrasında beni Bircan aradı, "Ben Armutlu'dayım Tuğyan'a yetişemem sen sakinleştir" dedi. 6-7 saat sonra Tuğyan yanıma geldi, "Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez" şeklinde söylemlerde bulundu.
"BENDEN PARA İSTEDİ"
Mayıs ayında Tuğyan benden para istedi. Parayı alıp Tekirdağ'a gitti, orada konsomatrislik yapmış, kendisi söyledi. Haziran'da pet şişeyle evime geldi, şişenin içinde madde vardı. Annesi için "Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim" dedi.