Yeni tanık konuştu! Güllü'nün kızı ile ilgili korkunç iddialar: "Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim"

Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili Bircan Dülger'in, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlayan ifadesinin ardından, başka bir tanık olan Çağrı Kutlu'nun ifadesi ortaya çıktı.İşte Kutlu'nun anlattıkları:

Tuğyan'ı Bircan vasıtasıyla tanıdım. Bircan evime temizliğe gelirdi, daha sonra aramızda abi kardeş ilişkisi oluştu. Tuğyan'la da yaklaşık 1 yıl önce tanıştım, bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum hem de şahit oldum.