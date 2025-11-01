BIST 10.972
Yeni sistem 60 ilde devreye girecek! Kesintisiz iletişim sağlanacak

Afet durumunda kurumlar arasındaki iletişim kesilmemesi için yeni bir sistem devreye alınıyor. Sayısal Telsiz Sistemi, yıl sonunda 60 ilde devreye girecek. Sistemin 81 ilde de kullanılması için çalışmalar devam ediyor.

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nın "Afet Yönetimi" kısmında; Türkiye'nin jeolojik özellikleri ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle deprem, heyelan, sel ve orman yangınları gibi birçok tehlikeye maruz kaldığı aktarıldı. Programda, afet risklerinin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik 2022 tarihli Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasına devam edildiği kaydedildi.

Türkiye’de kurulu toplam deprem gözlem istasyonu sayısının 1.204’e ulaştığı aktarılan programda, “Böylece Türkiye, Avrupa’nın en büyük deprem gözlem ağına sahip ülkesi haline gelmiş ve yıllık ortalama 25 bin deprem çözümleme kapasitesine erişmiştir" ifadelerine yer verildi.

95 ANA, 456 ALT MODÜL GELİŞTİRİLDİ

Programda, afet ve acil durum süreçlerinin elektronik ortamda takibini sağlayan Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) kapsamında 95 ana modül ve 456 alt modül geliştirildiği bildirildi.

60 İLDE DEVREYE ALINACAK

Ayrıca, afet durumlarında kurumlar arasında kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla kurulan Sayısal Telsiz Sistemi’nin yıl sonunda 60 ilde devreye alınacağı, 81 ile yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

400 BİNDEN FAZLA KİŞİ SİSTEME DAHİL EDİLDİ

Programda, afetlere müdahalede görev alacak ekiplerin standartlarını belirleyen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akreditasyon Sistemi kapsamında 414 ekip ve 13 bin 626 üyenin akredite edildiği bilgisi paylaşıldı. AFAD Gönüllülük Sistemi kapsamında 351 bin "zorunlu eğitimli gönüllüsü" ve 74 bin 554 "destek gönüllüsü"nün sisteme dahil edildiği belirtildi.

