Yeni Sezonda Güldür Güldür'e katılan İrem Kahyaoğlu kimdir? Kaç yaşında?

Ekranların en sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, yeni sezon için üç isimle anlaştı. Bir sezon ara veren Çağlar Çorumlu ve Aylin Kontente geri döndü. Yeni katılan isim ise İrem Kahyaoğlu oldu. Peki, İrem Kahyaoğlu kimdir, kaç yaşındadır, hangi yapımlarda yer aldı? İşte tüm merak edilenler...