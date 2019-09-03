Yeni Sezonda Güldür Güldür'e katılan İrem Kahyaoğlu kimdir? Kaç yaşında?
Ekranların en sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, yeni sezon kadrosuna İrem Kahyaoğlu'da dahil oldu. Peki, İrem Kahyaoğlu kimdir, kaç yaşındadır, hangi yapımlarda yer aldı? İşte tüm soruların cevabı...
Ekranların en sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, yeni sezon için üç isimle anlaştı. Bir sezon ara veren Çağlar Çorumlu ve Aylin Kontente geri döndü. Yeni katılan isim ise İrem Kahyaoğlu oldu. Peki, İrem Kahyaoğlu kimdir, kaç yaşındadır, hangi yapımlarda yer aldı? İşte tüm merak edilenler...
Güldür Güldür Show'un yeni sezon için üç isimle anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Herkesin severek izlediği komedi programı Güldür Güldür Show yeni sezonda hangi kanalda yayınlanacak henüz netlik kazanmadı. Hayranları yeni kanalın belirlenmesini merakla beklerken yeni sezona dair haberler gelmeye başladı.
Geçen sezon programda yer almayan Çağlar Çorumlu ile Aylin Kontente Güldür Güldür'e geri dönüyor. Yeni katılan isim İrem Kahyaoğlu ise merak konusu oldu. Peki, İrem Kahyaoğlu kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı. İşte İrem Kahyaoğlu hakkında merak edilen bazı bilgiler.
İrem Kahyaoğlu Kimdir?
İrem Kahyaoğlu, 17 Ekim 1980 tarihinde Kocaeli'de doğdu. İlk ve ortaöğretimi burada okudu. Oyuncunun tiyatro merakı okul yıllarında başladı. Sonrasında ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu.