Yeni sevgilisiyle yakalanan Enes Batur'un arabasını gören bir daha dönüp baktı

YouTube'da yayımladığı videolardan kazandığı parayla geçtiğimiz sene bir film yapan fenomen Enes Batur, o filmin reklamı için oyuncu Damla Aslanalp ile sahte bir düğün töreni düzenleyerek evlendiğini söylemişti. Şimdilerde ise Enes Batur, yeni sevgilisiyle adından söz ettiriyor.