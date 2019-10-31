Yeni sevgilisinin kucağına atladı Hanife Gürdal'ın olay yaratan paylaşımı tepki çekti
Evlilik programlarının kaldırılmasının ardından başını açarak gündeme gelen Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından yeni sevgilisinin kucağına atladığı görüntüleri paylaştı.
Bir dönemin gelin adayı olarak bilinen, başını açmasıyla birlikte yaptığı her paylaşımıyla magazin sayfalarında kendisine sıkça yer bulan Hanife Gürdal, bu sefer yeni sevgilisiyle olay bir paylaşım yaptı.
Giydiği kıyafetler ve verdiği pozlarla adından söz ettirmeyi başaran Hanife Gürdal, sevgilisiyle birlikte Trabzon'a gitti. Fotoğrafçısının kardeşiyle yeni bir ilişkiye başlayan Gürdal, Kemal ismindeki erkek arkadaşıyla olay bir gönderi paylaştı.
Kemikleri çatladı: Gürdal, çekim için gittiği sahilde sevgilisinin kucağına atlayarak boynuna sarıldı. Gürdal bu anları da "Şimdi hastanedeyiz çünkü kemikleri çatladı" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Her paylaşımında tepki çekiyor: Başını açmasının ardından hakaret niteliğindeki yorumlara maruz kalan Hanife Gürdal, havuz pozları ve mini etekli pozlarıyla oldukça konuşulmuştu.