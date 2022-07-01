Yeni şarkısı için kamera karşısına geçti! Hande Yener'in ilginç kostümüne sosyal medyada yorum yağdı!
Güçlü sesiyle, yorumuyla, sahnede giydiği cesur kıyafetleriyle hafızalara kazınan Hande Yener yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Farklı kostümlerle adından söz ettiren Yener yeni klibi için giyeceği kostümü yurt dışından özel olarak getirtti. O paylaşıma sosyal medyadan binlerce beğeni yağarken takipçilerinden "ilginç" yorumu geldi...
Türk Pop Müziği'nin sevilen seslerinden olan yorumuyla, sahnede giydiği cesur kıyafetleriyle hafızalara kazınan Hande Yener yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Tercih ettiği kıyafetlerle adından söz ettiren Yener yeni klibi için giyeceği kostümü yurt dışından özel olarak getirtti. Yeni kostümü ve saç aksesuarıyla Kleopatra'ya benzetilen Yener'in o paylaşıma sosyal medyadan binlerce beğeni yağdı..
"İlginç" yorumları yapıldı
Tercih ettiği cesur sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen Hande Yener, yeni şarkısı için kamera karşısına geçti.
İlginç olarak yorumlandı
Hande Yener’in şarkının klipinde tercih ettiği kostüm sosyal medyada ilginç olarak yorumlandı.
Sahne kostümleriyle adından söz ettiriyor
Yener ilginç sahne kostümleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor.