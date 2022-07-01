Yeni şarkısı için kamera karşısına geçti! Hande Yener'in ilginç kostümüne sosyal medyada yorum yağdı!

Türk Pop Müziği'nin sevilen seslerinden olan yorumuyla, sahnede giydiği cesur kıyafetleriyle hafızalara kazınan Hande Yener yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Tercih ettiği kıyafetlerle adından söz ettiren Yener yeni klibi için giyeceği kostümü yurt dışından özel olarak getirtti. Yeni kostümü ve saç aksesuarıyla Kleopatra'ya benzetilen Yener'in o paylaşıma sosyal medyadan binlerce beğeni yağdı..