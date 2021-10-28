Yeni salgından korkunç haberler geliyor! 22 çocuk öldü, 72 çocuk yoğun bakımda!

Hastalığın ölüm oranı yüzde 2.3 olarak seyrediyor. Şu ana kadar toplam 3 bin 338 dang humması vakası bildirildi. Şehrin Dang Humması Koordinatörü Dioselina Guardo, sadece 40 yoğun bakım yatağının kaldığını belirterek şehirde şu an 96 şiddetli dang humması vakası olduğunu bildirdi.