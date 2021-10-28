Yeni salgından korkunç haberler geliyor! 22 çocuk öldü, 72 çocuk yoğun bakımda!
Koronavirüs salgını bitmeden dünya yeni bir salgın tehlikesiyle baş başa!.. Dang Humması nedeniyle büyük bir insani kriz yaşanıyor. Sadece Kolombiya'da 22 çocuk hayatını kaybetti, 72 çocuk yoğun bakımda.
Kolombiya'nın Cartagena kentinde başlayan Dang Humması nedeniyle büyük bir insani kriz yaşanıyor. İlk gelen bilgilere göre şu ana kadar Kolombiya'nın Cartagena şehrinde 22 çocuk dang humması nedeniyle hayatını kaybetti, 72 çocuk ise yoğun bakımda tutuluyor.
Hastalığın ölüm oranı yüzde 2.3 olarak seyrediyor. Şu ana kadar toplam 3 bin 338 dang humması vakası bildirildi. Şehrin Dang Humması Koordinatörü Dioselina Guardo, sadece 40 yoğun bakım yatağının kaldığını belirterek şehirde şu an 96 şiddetli dang humması vakası olduğunu bildirdi.
Cartagena'da hastalığın en çok yayıldığı bölgeler Pozon, Olaya Herrera, Nelson Mandela ve Cienaga de la Virgen mahalleleri. Öte yandan şehirde alarm verildi. Hastalığın en basit belirtisini gösteren kişilerin derhal hastaneye alınabilmesi için ihbar hattı kuruldu.
Dang Humması nedir?
Dang ateşi tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalıktır.