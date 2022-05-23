Yeni salgın geliyor! Büyük tehlikeler kapıda aman dikkat: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün Merkür geri giderek Boğa burcuna geçiyor, retronun bir kısmını bu burçta devam edecek... 5 hazirana kadar artık finansal konularda, alış -verişlerde, ödemelerde, yatırımlarda, toprakla ilgili işlerde, bankacılık işlerinde aksama olabilir.