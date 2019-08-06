Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan 3 siyasetçiye ağır sözler

ABD'deki beyaz ırkçı saldırıları gündeme getiren Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, göçmen karşıtı faşist olarak nitelediği Lütfi Türkkan, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ı insanları suça hazır hale getirmekle suçladı.

ABD'nin Teksas eyaletinde 20 kişinin öldüğü beyaz ırkçı saldırı gündeme oturdu. Göçmenlere yönelik kanlı saldırıyı değerlendiren Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın "Beyaz adam nasıl çıldırıyor yahut vur emrini Ogan mı verdi?" başlıklı yazısı konuşuluyor.

Suça hazır hale getiriyorlar

Yazısında "Peki ama hem El Paso’daki hem de Ohio’daki katillere “vur emrini” gerçekten Sinan Ogan vermiş olabilir mi? Ya da Ümit Özdağ ya da Lütfi Türkkan?" diye soran Kılıçarslan, devamında şu ifadelere yer verdi:

"Cevap şu: Elbette evet. Zira hem Amerika’da hem de Türkiye’de yükselen popülist ırkçılığın asıl numarası “perde gerisinde kalan” kanaat önderlerinin insanların zihinlerini her türlü suça hazır hale getirmek. Yani kurguladıkları sofistike ırkçılıkla Patrick’i ya da Connor’u “suça hazır hale” getiren ve ismi bilmem ne olan birileri var.

Ülkemizdeki isimleri mezhepçi faşist Sinan Ogan, göçmen karşıtı faşist Ümit Özdağ ya da Lütfi Türkkan ise Amerika’daki isimleri de Trump ya da Jeff Sessions oluyor."

Göçmen karşıtı olmak ruh hastalığı

Irkçılık ve faşizmin bir pislik bataklığı olduğunu söyleyen yazar, göçmen karşıtlığının bir tür ruh hastalığı olduğunu ifade ederek yazısını şöyle tamamladı:

"Mezhepçi gayretlerle İran’ı ve Suriye yönetimini desteklemek için Türk çocuklarını gaza getirmeye çabalamaksa “insanlık düşmanı” olmaktır. Bu insanlık düşmanlarını tanımak ve onlarla mücadele etmek boynumuza borçtur."

İsmail Kılıçarslan'ın yazısının tamamı