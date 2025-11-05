Yeni paylaşımı ortalığı karıştırdı! Suskun Hande Erçel'e beğeni yağdı...
Ayrılık gündemi ile sarsılan ve en son moda haftası görüntülenen Hande Erçel yeni pozu ile takipçilerini şaşırttı. Aradığı mutluluğu aşk hayatında yakalayamayan oyuncu dizisinin final kararı ile de sarsıldı.
Magazin dünyasında iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı sürpriz ayrılıkla sıkça gündeme gelen oyuncu Hande Erçel, Instagram'da yaptığı yeni paylaşımıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti. Sosyal medyada 32.1 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu, paylaştığı yeni fotoğrafla kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığı, magazin basınının yoğun ilgisini çekmeye devam ederken, Erçel ayrılığın ardından ilk kez İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti.
Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmaya karar veren ünlü oyuncu, "Bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim" diyerek, kişisel hayatıyla ilgili daha fazla açıklama yapmaktan kaçındı
Son olarak, Milano Moda Haftası'nda davetli olarak katıldığı etkinlikte de basının yoğun ilgisiyle karşılaşan Erçel, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla bir kez daha gündemde.
31 yaşındaki oyuncunun son fotoğrafları, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.