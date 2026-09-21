YENİ Parti'nin isminde değişiklik sinyali

YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emre, son zamanlarda gündemden düşmeyen YENİ Parti ismine ilişkin soruna da çözüm uygulanacağını duyurdu.

'KÜÇÜK BİR DÜZENLEME İLE KONUYU KAPATABİLİRİZ'

Emre, YENİ Parti'nin ismine itiraz edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu itirazlar karşısında iki parti isminin karıştırıldığı yönünde kararlar yani iltibas iddiasıdır. Bu yönde hüküm çok çok istisnadır.

Bakıldığında sandıkta gördüğü zaman iki amblemi kimse karıştırmaz, burası açıktır.

YENİ Parti isminin başına küçük bir düzenleme koyarak konuyu kapatabiliriz.

Ama YENİ Parti'yi biz, milletin isteğiyle, iradesiyle kurduk. İsmini de sevdiler. Şu an bizim Kurucular Kurulumuz bu konuda yetkili. Henüz kurultay toplanmadığı için Kurucular Kurulunda da şu ana kadar aksi yönde bir değerlendirme ya da temas olmadı, istek olmadı.

'İLTİBAS KARARI OLURSA HIZLICA DÜZENLEYEBİLİRİZ'

Yenilik Partisi başvurusunu geri çekebilir. Anayasa Mahkemesi burada başvuru konusunda hızlıca karar verip, 'iltibas yoktur' şeklinde karar verebilir.

Ha iltibas olduğuna yönelik bir düşünce oluşursa da zaten dediğim gibi biz bunu hızlıca düzenleyebiliriz."