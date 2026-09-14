YENİ Parti’nin adı değişecek mi? Yargıtay’dan gelen tebligat ne anlama geliyor?

YENİ Parti’nin adıyla ilgili tartışma, Yenilik Partisi’nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvurunun ardından büyüdü. “YENİ Parti’nin adı değişecek mi?”, “Yargıtay neden tebligat gönderdi?”, “İsim değişikliği zorunlu mu?” ve “Son kararı kim verecek?” gibi sorular araştırılıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YENİ Parti’ye isim değişikliğine yönelik tebligat gönderdiği belirtiliyor. Peki bu yazı doğrudan isim değişikliği anlamına mı geliyor? İşte ayrıntılar.

YENİ PARTİ’NİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?

Şu aşamada YENİ Parti’nin adının kesin olarak değiştiğini söylemek mümkün değil. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gönderdiği tebligat, isim benzerliğine ilişkin hukuki itirazın partiye bildirilmesi anlamına geliyor. YENİ Parti, 14 Eylül 2026 itibarıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasi parti sicilinde halen “YENİ PARTİ” adıyla kayıtlı bulunuyor.

YARGITAY’IN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TEBLİGATI NE ANLAMA GELİYOR?

Tebligatın temelinde Yenilik Partisi’nin yaptığı isim benzerliği itirazı bulunuyor. Yenilik Partisi, “Yeni” ile “Yenilik” ifadelerinin seçmen nezdinde karışıklığa yol açabileceğini savunarak YENİ Parti’nin adının değiştirilmesini istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bu itiraz doğrultusunda YENİ Parti’ye bildirim yaptı. Ancak bu işlem tek başına partinin ismini hükümsüz hale getirmiyor.

YENİLİK PARTİSİ NEDEN İTİRAZ ETTİ?

Yenilik Partisi, YENİ Parti adının kendi parti adıyla benzerlik taşıdığını ve kamuoyunda karışıklık yaratabileceğini öne sürdü. Başvuruda iki isim arasındaki yakınlığa dikkat çekildi. Ayrıca daha önce “Yeni” adıyla parti kurulmasına yönelik bir girişimin benzer gerekçelerle gündeme geldiği de tebligatta hatırlatıldı.

YENİ PARTİ İSMİNİ DEĞİŞTİRMEZSE NE OLUR?

Siyasi Partiler Kanunu’na göre siyasi parti siciline daha önce kaydedilmiş bir partinin adı, amblemi veya kısa adı başka bir parti tarafından aynen ya da karışıklığa yol açacak biçimde kullanılamıyor. Uyuşmazlık çözülmezse konu Anayasa Mahkemesi’nin önüne taşınabiliyor. AYM, benzerlik bulunduğuna karar verirse tartışmalı isim veya işaretin hükümsüzlüğüne ve sicilden çıkarılmasına karar verebiliyor.

SON KARARI YARGITAY MI VERECEK?

İsim benzerliği konusunda nihai hukuki karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebligatıyla otomatik olarak oluşmuyor. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de sürece ilişkin yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi’nin karar verebileceğine dikkat çekti ve mevcut aşamada kaygı verici bir durum olmadığını söyledi.

YENİ PARTİ NE ZAMAN KURULDU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasi parti siciline göre YENİ Parti, 24 Temmuz 2026 tarihinde kuruldu. Partinin genel başkanlığını Özgür Özel yürütüyor. Aynı sicilde Yenilik Partisi ise 20 Temmuz 2020 kuruluş tarihiyle kayıtlı bulunuyor. İsim tartışmasının merkezinde de bu sicil önceliği ve iki parti adının seçmen açısından karışıklık yaratıp yaratmadığı bulunuyor.

YENİ PARTİ’DEN İLK AÇIKLAMA NE OLDU?

YENİ Parti cephesi, tebligatın ardından isim değişikliğinin kesinleştiği yönündeki yorumlara karşı çıktı. Parti yönetimi hukuki sürecin devam ettiğini ve nihai kararın henüz verilmediğini vurguladı. Bu nedenle “YENİ Parti’nin adı değişti” ifadesi şu aşamada doğru değil; tartışma hukuki süreç içinde devam ediyor.