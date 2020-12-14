Yeni partiler ne kadar oy alıyor? Seçim olsa kim kazanıyor? Optimar anketi bomba
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın son seçim anketine ilişkin sonuçları paylaştı. Anketi 'sürpriz' olarak niteleyen Selvi, "Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında ciddi bir varlık gösteremeyeceğini düşünenlerdendim. Ama Optimar’ın anketinde çıkan sonuç onu söylemiyor" ifadelerini kullandı.
Selvi, 'Anketten sürpriz sonuçlar çıktı' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Sıcak siyasi gündeme ilişkin çarpıcı sonuçlar taşıdığı için Optimar’ın aralık ayı anketini paylaşmak istedim" diye başladı.
"Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın, 3-9 Aralık tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 253 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketten, Bülent Arınç’ın başlattığı tartışmadan Ümit Özdağ’ın çıkışına kadar birçok yeni veriyi paylaşacağım" diyen Selvi, şöyle devam etti:
Ama özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir sonuca dikkatinizi çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında ciddi bir varlık gösteremeyeceğini düşünenlerdendim.
Ama Optimar’ın anketinde çıkan sonuç onu söylemiyor. Anketin ilk kez yayınlanan ve sıcak siyasi gelişmelere ilişkin verilerini birlikte okuyalım.