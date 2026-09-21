Yeni Parti'den bazı kanunların iptali için AYM'ye başvuru Yeni Parti, 7589 sayılı Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7590 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüklerinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Pınar Erden Güneş