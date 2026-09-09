Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

Özgür Çelik hakkında çifte soruşturma açıldı. İlk soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikâyetler üzerine başlatıldı. Bu kapsamda Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma açıldı.

TEHDİT, HAKARET VE BASKI...

Meclis üyeleri, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını beyan etti.

PERŞEMBE GÜNÜ İFADEYE ÇAĞRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da seçim sürecindeki iddialar üzerinden re'sen soruşturma başlattı. Özgür Çelik'in şüpheli olarak yer aldığı dosyanın dayanağını ise CHP'den ayrılarak AK Parti saflarına geçen belediye meclis üyesi Ayhan Aydın'ın beyanları oluşturdu. Aydın, seçim öncesinde 'Özgür Çelik'in ricasıyla defalarca telefonla arandığını ve baskı altına alınmak istendiğini' öne sürdü. Adli takvimi belirlenen Özgür Çelik, çifte soruşturma kapsamında ilk savunmasını vermek üzere perşembe günü İstanbul Adliyesi'nde savcılık makamına çıkacak.