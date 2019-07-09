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Yeni parti hamlesi yapan Ali Babacan için AK Parti'den ilk yorum Muharrem Sarıkaya yazdı

Yeni parti hamlesi yapan Ali Babacan için AK Parti'den ilk yorum Muharrem Sarıkaya yazdı

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa edip resmen başlattığı yeni parti çalışmalarını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal "Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok" dedi.

Yeni parti çalışmaları ile bir süredir kamuoyunu meşgul eden Ali Babacan'ın somut bir hamle yaparak AK Parti kurucular kurularından istifa etmesi sonrası siyaset sahnesi hareketlendi.

Babacan'ın bu çıkışını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı "Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok" dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Siyaset üretmeyen, Erdoğan serasında barınamayacak..." başlıklı yazısında Ali Babacan'ın AK Parti'nin kurucular kurulu üyeliğinden istifa etmesinin parti içindeki yansımalarını kaleme aldı.

"Siyasette karşılığı yok"

"AK Parti, kuruluşundan bu yana en üst seviyede görevler üstlenen Ali Babacan'ın istifasını nasıl değerlendiriyor? Babacan'ın istifasını yollamasından kısa süre sonra AK Parti'deki odasında sohbet ederken Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a bu soruyu yönelttim" diyen Sarıkaya, Ünal şu cevabı verdiğini aktardı:

"Muhalefet açısından oldukça avantajlı bir iklimde seçimi gerçekleştirdik. Eğer böyle bir iklimde Türkiye genelinde yüzde 52, İstanbul'da ise yüzde 45 oy alıyorsak bu siyasette doldurulacak bir boşluğun olmadığını gösterir. Onun için Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok…"

Ne olmuştu?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan, dün kurucusu olduğu AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etmişti. Ali Babacan, "Kamuoyunun bilgisine" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" demişti.

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