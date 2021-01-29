Yeni modeller eklendi! İşte 2021'in en ucuz sıfır otomobilleri
Otomobil fiyatlarında yükseliş devam ederken yeni yıl yararlanmak isteyenler 2021 sıfır araç fiyatları belli oldu.
2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar belli oldu. Listeye yeni modeller eklenmeye devam ederken, 150 bin TL altında ise sadece 3 model kaldı.
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İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
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CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 164.000 TL
Kampanyalı fiyatı 151.500 TL
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CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı 296.500 TL
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