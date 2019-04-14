Yeni moda bu! Kadınlar artık kulak deldirmek yerine artık bakın ne yapıyorlar
Şarkıcı Perrie Edwars, Rihanna ve model Kendall Jenner meme uçlarına yaptırdıkları piercinglerle yeni bir moda trendine öncülük etti. Ve çoğu kadın artık kulaklarını deldirmek yerine vücudunun çeşitli, yerlerini deldirmeyi tercih ediyor.
16-24 yaş grubundaki kadınların yüzde 50'si artık kulaklarını deldirmek yeirne piercing yaptırmayı tercih ediyor.
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Son üç yıldır piercing işiyle uğraşan Naomi Nissen, günde 300 Euro kazandığını söylüyor.
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Müşterilerinin daha çok septum, dil, klitoris piercingi tercih ettiğini söyleyen Naomi, şu sıralar meme ucuna piercing taktırmanın trend olduğunu söylüyor. Bunun nedenini ise Perrie Edwars, Kendall Jenner ve Rihanna gibi ünlülere bağlıyor.
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Cinsel organlara takılan piercingin diğerleri gibi rastgele delinmediğini ifade eden kadın bunun dikey, yatay, üst ve alt olmak üzere tipleri olduğunu ifade ediyor. Ancak insanların işlem esnasında gaz çıkarmasından dolayı klitorise piercing takmayı pek tercih etmiyor
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