Yeni moda bu! Kadınlar artık kulak deldirmek yerine artık bakın ne yapıyorlar

Cinsel organlara takılan piercingin diğerleri gibi rastgele delinmediğini ifade eden kadın bunun dikey, yatay, üst ve alt olmak üzere tipleri olduğunu ifade ediyor. Ancak insanların işlem esnasında gaz çıkarmasından dolayı klitorise piercing takmayı pek tercih etmiyor