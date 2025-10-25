Yeni Mercedes CLA resmen Türkiye'de satışta! İşte beklenen fiyatı
Mercedes-Benz’in şimdiye kadar ürettiği en akıllı otomobili olarak açıklanan Türkiye lansmanı İstanbul’da gerçekleştirilen yeni CLA resmen satışa çıktı.
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
Şirketten yapılan açıklama göre, 'Mercedes-Benz’in şimdiye kadar ürettiği en akıllı otomobil olan tamamen elektrikli yeni CLA, hacim, yenilik, konfor, zekâ ve verimlilik ile öne çıkıyor. Yeni CLA, 13.8 kWs düşük enerji tüketimi ve WLTP standardına göre tek sarjla 715 kilometreye varan etkileyici menzili ile günlük yaşamda elektrikli mobiliteyi daha verimli ve zahmetsiz bir seviyeye taşıyor.
Yeni CLA, şirketin tamamen kendi geliştirdiği Mercedes-Benz İşletim Sistemi (MB.OS) ile çalışan ilk araç.MB.OS üzerinde çalışan yeni dördüncü nesil MBUX ile hem Microsoft hem de Google'ın yapay zekasını entegre eden ilk araç içi bilgi-eğlence sistemi olarak birden fazla yapay zekâ aracını ilk kez tek bir sistemde birleştiren yeni CLA, sunduğu kişiselleştirilmiş deneyimler sayesinde insan ile araç arasında sezgisel etkileşimden oluşan yeni bir dünyanın kapılarını açarak otomotiv endüstrisinde yeni standartlar belirliyor.
Mercedes-Benz, yeni CLA ile elektrikli sürüş ve dijital deneyim alanlarında çok iddialıVerimli, zahmetsiz, güçlü: Yeni CLA ile elektrik çağında yeni bir standart.715 kilometreye kadar menzili olan CLA 350 4MATIC, yüksek verimliliği sürüş keyfi ve üstün performansla birleştiriyor.
0'dan 100 km/s'e 4,9 saniyede çıkan CLA 210 km/s hıza ulaşabiliyor.Yeni CLA'nın öne çıkan özellikleri arasında 800 volt elektrik mimarisi ve arka aks üzerindeki ana çekiş ünitesinde iki vitesli şanzıman yer alıyor.