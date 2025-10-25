Yeni Mercedes CLA resmen Türkiye'de satışta! İşte beklenen fiyatı

İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Şirketten yapılan açıklama göre, 'Mercedes-Benz’in şimdiye kadar ürettiği en akıllı otomobil olan tamamen elektrikli yeni CLA, hacim, yenilik, konfor, zekâ ve verimlilik ile öne çıkıyor. Yeni CLA, 13.8 kWs düşük enerji tüketimi ve WLTP standardına göre tek sarjla 715 kilometreye varan etkileyici menzili ile günlük yaşamda elektrikli mobiliteyi daha verimli ve zahmetsiz bir seviyeye taşıyor.