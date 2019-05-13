Yeni Malatyaspor'un yıldızı hakkında bomba itiraf: Beni hamile bırakıp kaçtı

Bırakıp kaçtı, suratına tükürürüm: Kıran, futbolcu hakkında konuşmasına şu şekilde devam etti: Benimle sürekli evlenmek istediğini söyledi. Ben hamile kalınca çocuğu aldırmak için baskı yaptı. Ayrıca beni tehdit etti. Çok ısrar edince çocuğu aldırdım ama beni yüzüstü bırakıp kaçtı. Çok zor ve acı günler yaşadım. Umutlarımı çaldı, karşıma çıksa suratına

tükürürüm” Muniru’ni çıkan bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.