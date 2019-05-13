Yeni Malatyaspor'un yıldızı hakkında bomba itiraf: Beni hamile bırakıp kaçtı
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sulley Muniru hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Portekiz kulübü Tondela'dan Yeni Malatyaspor'a transfer olan, geçtiğimiz sezonun başında da Dinamo Minsk kulübü ile anlaşan Sulley Muniru'nun, İstanbul'da gittiği bir eğlence mekanında başı derde girmiş gibi gözüküyor.
Ortaköy’de bir gece kulübünde halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışan Tanja Kıran isimli bir kadın, Sözcü'nün haberine göre Sulley Muniru'nun kendisini hamile bırakıp yurt dışına kaçtığını iddia etti.
Tanja Kıran'ın anlattıkları ise korkutan cinstendi. Kıran, Sulley’le geçtiğimiz Eylül ayında tanıştığını belirterek, daha sonra çıkmaya başladıklarını ve futbolcunun sürekli Malatya'dan İstanbul'a kendisini görmek için ziyarete geldiğini söyledi.
Bırakıp kaçtı, suratına tükürürüm: Kıran, futbolcu hakkında konuşmasına şu şekilde devam etti: Benimle sürekli evlenmek istediğini söyledi. Ben hamile kalınca çocuğu aldırmak için baskı yaptı. Ayrıca beni tehdit etti. Çok ısrar edince çocuğu aldırdım ama beni yüzüstü bırakıp kaçtı. Çok zor ve acı günler yaşadım. Umutlarımı çaldı, karşıma çıksa suratına
tükürürüm” Muniru’ni çıkan bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.