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Yeni Malatyasporlu futbolcular maça protesto ile başladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yeni Malatyasporlu futbolcular maça protesto ile başladı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Yeni Malatyaspor’da futbolcular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle müsabakanın başında 20 saniye hareketsiz durarak yönetimi protesto etti.

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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Ligde son sırada yer alan ve maddi olarak da kötü bir dönem geçiren Malatya temsilcisinde futbolcular, maaşlarını alamamaları nedeniyle Antalyaspor maçında yönetimi sessiz protesto etti.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte yaklaşık 20 saniye hareketsiz durdu.

Futbolcuların bu eylemini taraftarlar da alkışlayarak destekledi.

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