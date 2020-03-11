Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde 3 hafta önce Başakşehir'e kaptırdığı liderliği geri alacak. Yeni Malatyaspor ise kötü gidişatını bu maçta durdurmak istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın canlı skor takibi ve detaylar İnternethaber'de...

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Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. hafta erteleme mücadelesinde; 5 maçın ardından Konyaspor beraberliğiyle ilk puanını alan Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK deplasmanında yaşanan puan kaybını telafi ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını kaybetmek istemeyen Trabzonspor'u konuk ediyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak zorlu mücadele beIN SPORTS HD 2 1'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın altısını kaybeden Yeni Malatyaspor (1B), tek puanını son karşılaşmada Konyaspor'dan aldı. Malatya ekibi, uzun süredir üst üste iki maçtan puanla ayrılamıyor. Hüseyin Çimşir göreve geldikten sonra oynadığı yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Trabzonspor (2B), bu iki beraberliği son iki deplasman karşılaşmasında aldı.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

Stat: Yeni Malatya

Hakem: Ali Palabıyık

Saat: 20:00

Yayın: beIN SPORTS HD 2

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Erkan, Robin, Mina, Sakıb, Acquah, Donald, Gökhan, Murat, Fofana, Bifouma

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth