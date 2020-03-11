Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde 3 hafta önce Başakşehir'e kaptırdığı liderliği geri alacak. Yeni Malatyaspor ise kötü gidişatını bu maçta durdurmak istiyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar İnternethaber'de...

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Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. hafta erteleme mücadelesinde; 5 maçın ardından Konyaspor beraberliğiyle ilk puanını alan Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK deplasmanında yaşanan puan kaybını telafi ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını kaybetmek istemeyen Trabzonspor'u konuk ediyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayan zorlu mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.

Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın altısını kaybeden Yeni Malatyaspor (1B), tek puanını son karşılaşmada Konyaspor'dan aldı. Malatya ekibi, uzun süredir üst üste iki maçtan puanla ayrılamıyor. Hüseyin Çimşir göreve geldikten sonra oynadığı yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Trabzonspor (2B), bu iki beraberliği son iki deplasman karşılaşmasında aldı.

Yeni Malatyaspor: 1 - 2 :Trabzonspor

(İlk yarı sona erdi)

44' GOOOLL!! Gökhan Töre'nin ara pasıyla ceza sahası içinde savunma topa yatarak müdahale ediyor. Savunmadan seken top Umut Bulut'un önünde kalıyor. Umut Bulut, şutunu çekiyor, Filip Novak'a çarpan top kaleciyi yanıltıyor ve ağlara gidiyor.

30' GOOOLL!! Kaleyi karşıdan gören hafif sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Jose Sosa, mükemmel bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı noktaya gönderiyor ve mükemmel bir gole imza atıyor.

10' GOOOLL!! Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa, son çizgiye inip ceza sahası içine ortalıyor. Filip Novak, gelen ortaya iyi yükseliyor ve düzgün bir kafa vuruşuyla golü atıyor.

Stat: Yeni Malatya

Hakem: Ali Palabıyık

Saat: 20:00

Yayın: beIN SPORTS HD 2

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Robin Yalçın, Sakıb, Donald, Acquah, Fofana, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth